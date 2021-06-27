Eski Karabük Mezarlığı'nın Güvenliği Sağlandı - Son Dakika

Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı himaye çit çalışmasına da devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı ilçesine bağlı Temrek Mahallesi'nde bulunan eski Karabük mezarlığının da güvenliği gerçekleştirilen himaye çit çalışması ile sağlandı.

l genelinde bulunan mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla himaye çit çalışması başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapta 30 mezarlık için planlanan proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca, Köprübaşı'na bağlı Temrek Mahallesi'nde bulunan eski Karabük mezarlığında da çalışmalar tamamlandı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Köprübaşı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Enver Çetin ve Mahalle Muhtarı Gencer Koçak ile birlikte mezarlıkta incelemelerde bulundu. Şube Müdürü Gözde Koç, çalışmalar hakkında mahalle muhtarı Koçak'a bilgiler aktardı.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e Teşekkür

Yapılan çalışmalar nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Temrek Mahalle Muhtarı Gencer Koçak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz bu hizmetleri bize kazandırdıkları için. Cengiz Ergün Başkanım ve tüm ekibine teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar" ifadelerini kullandı.