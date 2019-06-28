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Eski karısını barışmadığı için öldürmüş

1 saat önce

Mersin'de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C.'nin alkollü olduğu ve karısını kendisiyle barışmadığı için öldürdüğü öğrenildi.

Eski karısını barışmadığı için öldürmüş, System.String[]
Mersin'de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C.'nin alkollü olduğu ve karısını kendisiyle barışmadığı için öldürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında hayatını kaybetti.

Barışmadığı için öldürmüş

Olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede şahsın yerini tespit eden ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte cinayette kullanılan silahı da buldu. Eski eşini vuran şahsın alkollü olduğu ve karısını kendisiyle barışmadığı için öldürdüğü öğrenildi.

Öğle saatlerinde MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Filiz Kaplan için temizlik görevlisi olarak görev yaptığı üniversite hastanesi önünde tören düzenlendi. Kaplan'ın cenazesi, daha sonra getirildiği Mersin Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Sabah, Mersin, 3. Sayfa
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