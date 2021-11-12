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Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm - Son Dakika

Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm

12.11.2021 17:17

Bursa'da boşanmalarının ardından tekrar birlikte yaşamaya başladığı Nurdan Budak'ı öldürüp ormana gömen Kemal Bulut ve 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski eşini öldürüp hamama giden Bulut emniyetteki ifadesinde "Aldım babasına götürüp, 'Al kızını yoksa elimde kalacak' dedim. O da bana 'Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz' dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" sözlerini söylediği öğrenildi.

Bursa'da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, 2 Kasım günü Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin iş yerine götürdü. Bulut, "Al kızını yoksa elimde kalacak" dedi. V.B. ise damadını, "Götür ne yaparsan yap. Sonra konuşuruz" diyerek kızıyla birlikte gönderdi.

CİNAYET SONRASI KAPLICYA GİTTİ

Kemal Bulut, Nurdan Budak'ı Nilüfer ilçesi Hasanağa mevkisine götürerek burada tabancayla başına ateş edip öldürdü. Budak'ın cesedini ormana gömen Bulut, ardından sevgilisi S.T. ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Bulut'u Balıkesir'in Gönen ilçesine bırakıp Bursa'ya geri döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.

SEVGİLİSİNE KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Gece kaplıcada kalan Bulut, bir gün sonra Bursa'ya döndü. Bu sırada Nurdan Budak'ın ailesi, kızlarına ulaşamadığı için polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Budak'ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut ifadesinde, Nuran Budak'ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini söyledi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Kemal Bulut'un ifadesi üzerine ekipler, Nurdan Budak ile görüştüğü öne sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği'ne devretti. Kemal Bulut, Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan sorguda Nurdan Budak'ı öldürdüğünü itiraf etti.Polisle birlikte Budak'ı gömdüğü yere giden Bulut, cesedin yerini gösterdi. Ekipler cesedi gömüldüğü yerden çıkardıktan sonra Kemal Bulut ile kız arkadaşı S.T., taksici K.A. ve kayınpederi V.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

"ÖLDÜRÜP ORMANA GÖMDÜM"

Şüphelilerden Kemal Bulut'un ifadesinde, "2015 yılında severek evlendik. 2 çocuğumuz oldu fakat Nurdan beni aldatmaya başladı. Kaç kere aldım karşıma konuştum. Baktım düzelmiyor boşandım. Sonra aileler girdi araya 'Çocuklarınız var' dediler, barıştık. Nikah kıymadan bir arada yaşamaya başladık. Nurdan beni aldatmaya devam etti. En son aldım babasına götürüp, 'Al kızını yoksa elimde kalacak' dedim. O da bana 'Git ne yaparsan yap. Akşam evinize gelirim orada konuşuruz' dedi. O gün götürdüm, kafasına sıktım, ormanlık alana gömdüm" dediği belirtildi.

BABASI: ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERİM YOKTU

Budak'ın babası V.B. ise, "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Sürekli kavga ederlerdi. O gün de bana getirdi. Onlara şimdi gidin sonra konuşuruz dedim. Öldüreceğinden haberim yoktu" dediği ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm
Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm

Münir Karaloğlu, Cinayet, Kasım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm - Son Dakika
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