Kayseri'de eski karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, üç çocuk annesi olan eski eşi Nuran Koçer'i (33) tabancayla vurup öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Ş.E, bir süre önce ayrıldığı Koçer'i Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evinde 4 Mart'ta tabancayla vurmuş, yaralanan kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay sonrası kaçan ve Küçük Mustafa Mahallesi'ndeki ikametgahta saklanan zanlı, dün özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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