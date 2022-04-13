Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

13.04.2022 09:43
Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı Adana'da kıskançlık yüzünden eski eşini bıçakla öldürüp, kendisi de intihar girişiminde bulunan zanlı tedavi gördüğü hastaneden çıkıp tutuklandı Adana'da kıskançlık yüzünden eski eşini bıçakla öldürüp, ardından intihar...

Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da kıskançlık yüzünden eski eşini bıçakla öldürüp, kendisi de intihar girişiminde bulunan zanlı tedavi gördüğü hastaneden çıkıp tutuklandı

ADANA - Adana'da kıskançlık yüzünden eski eşini bıçakla öldürüp, ardından intihar girişiminde bulunan zanlı tedavi gördüğü hastaneden çıkarılarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Nisan sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıl önce evlenen Şükriye Gür (32), kendisini çok kıskanan ve şiddet uygulayan eşi Ümit S.'den kısa süre önce boşandı. Ümit S., olay günü de evine gittiği eski eşine yeniden evlenmek istediğini söyledi. Zanlı, teklifini kabul etmeyen eşi Şükriye Gür ile tartışmaya başladı. Bu sırada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" mesajını attı. Tartışmanın büyümesiyle zanlı, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sevinç, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine Gür'ün yakınlarıyla irtibata geçen polis, sağlık ekipleriyle birlikte öğrenilen adrese gitti. İtfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve giren ekipler, Ümit S. ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlı ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür'ün cenazesi, Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda 1997'de vefat eden babası Ali Gür'ün kabrinin yanına hazırlanan mezara defnedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını ileri sürerek, "Bunu görünce kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı
Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı Pendik'te karısını darp eden kocaya linç girişimi Pendik'te karısını darp eden kocaya linç girişimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement