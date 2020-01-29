Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı - Son Dakika
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Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı

6 saat önce

Rusya'da bir kişi eski karısının iş yerine giderek önce kadının üzerine benzin döktü sonra ateşe verdi.

Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı, System.String[]

Rusya'da bir kişi eski karısının iş yerine giderek önce kadının üzerine benzin döktü sonra ateşe verdi.


Rusya'nın Perm Krayı'nda bulunan Solikamsk şehrinde bir markette çalışan 39 yaşındaki kadın, iş yerine gelen 41 yaşındaki eski kocasıyla tartışmaya başladı. Bu sırada adam cebinden bir şişe çıkarırken kadın kaçmaya çalıştı. Adam eski karısını arka odaya sokarak önce üzerine benzin döktü ardından ateşe verdi. Odada bulunan bir başka çalışan kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Kadını ateşe veren saldırgan da hızla odadan çıktı. Kadın ise alevler içinde koşarak marketten dışarıya kaçtı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kadının vücudunda ikinci derecede yanıklar oluştuğu öğrenilirken tedavisine devam edildiği açıklandı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, dünyada kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
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