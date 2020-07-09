Eski Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası polisevi olarak turizme kazandırılacak - Son Dakika

Eski Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası polisevi olarak turizme kazandırılacak

Kars'ın tescilli tarihi yapılardan eski Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, 7 milyon 968 bin liralık restorasyon projesiyle polisevine dönüştürülüp hem gelecek kuşaklara aktarılacak hem de turizmin hizmetine sunulacak.

Kars'ın tescilli tarihi yapılardan eski Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, 7 milyon 968 bin liralık restorasyon projesiyle polisevine dönüştürülüp hem gelecek kuşaklara aktarılacak hem de turizmin hizmetine sunulacak.

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Tarihi, turistik, kültürel potansiyeli ve 748 adet tescilli tarihi yapılarıyla zengin bir mirasa sahip olan ve açık hava müzesi konumundaki Kars'ta, tarihi binaların korunması, ayakta tutulması, şehrin hizmetine sunulması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kars Polis Evi'nde, 8 süit oda, 7 standart oda, engelliler için ayrı oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.

25 Şubat 2020'de ihalesi yapılan ve 7 milyon 968 bin liraya mal olacak projenin 2020 yılı sonunda bitirilerek hem polislerin hem de bölgeye gelen turistlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, restorasyon çalışmaları süren polisevi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öksüz, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel potansiyeliyle Kars'ın ve Karslıların en iyi hizmetlere layık olduğunu ifade ederek Kars'ı kalkındıracak, katma değer yaratacak ve değerine değer katacak çeşitli projelerin 2020 yılı itibarıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Kars Polis Evi'nin de bu projelerden biri olduğunu dile getiren Öksüz, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilerek turizme kazandırılmasında destek ve katkıları olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'a teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:28 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eski Kars Emniyet Müdürlüğü hizmet binası polisevi olarak turizme kazandırılacak - Son Dakika
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