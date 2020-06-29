"Eski kaş kontörü silme işlemini merdiven altı yerlerde yaptırmayın" - Son Dakika

"Eski kaş kontörü silme işlemini merdiven altı yerlerde yaptırmayın"

Önceki yıllarda kaşa uygulanan dövmeler artık tercih edilmezken birçok insan da sildirmek için çeşitli yöntemler arıyor.

Önceki yıllarda kaşa uygulanan dövmeler artık tercih edilmezken birçok insan da sildirmek için çeşitli yöntemler arıyor. Güzellik koçu Aylin Çetinkaya, lazer ve destekleyici olarak solüsyonla, dövme şeklinde yapılan bu kaşların silinebildiğini belirtti. Çetinkaya ayrıca bu işlemlerin merdiven altı yerlerde yaptırılmaması gerektiğini de söyledi.

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"TAMAMEN SİLMEK MÜMKÜN"

Dünyada doktorlar tarafından da yaygın olarak lazerin kullanıldığını belirten Aylin Çetinkaya, "Q-Swiched Lazer teknolojisi ile kaş kontürü uygulamasını silmek için eski uygulamanın üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Kaş kontürü işleminin silinmesi için gerekli olan seans sayısı herkes için farklı olabilir. Daha önce yapılan uygulamanın ne zaman yapıldığı, cildin hangi katmanına ve ne kadar derine yapıldığı, kullanılan pigmentin molekül yapısı gibi birçok değişken bulunmaktadır. Kaş kontürü uygulamasını tamamen silmek mümkün olabilir ancak bazı kişilerde 2-3 seansta bu sonuç elde edilirken, bazı kişilerde 6-7 seans hatta daha fazlası gerekli olabilmektedir" dedi.

4 HAFTA ARALIKLARLA SİLME YAPILABİLİR

Bu yöntem ile kaş silme işleminin 10 dakika içerisinde tamamlandığını ve kişinin herhangi bir acı, ağrı hissetmediğini belirten Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, silme işleminden hemen sonra kaş bölgesinde bir miktar kızarma ve hafif şişlik olabileceğini ancak bu durumun aynı gün içerisinde düzeleceğini belirtti. Çetinkaya, ilk seanstan itibaren işlem renginin solmaya başladığını, tam silinme için gerekli seans sayısının ilk seansın ardından daha iyi anlaşılabileceğini, seans aralıklarının 4 hafta olabileceğini sözlerine ekledi.

SOLÜSYON İLE KAŞ SİLME DE YAPILABİLİR

Kaş kontürü silme işleminde kullanılan diğer bir tekniğin de solüsyon ile silme olduğunu belirten Aylin Çetinkaya, " kliniğimizdeki solüsyon ile kaş kontürü silme tekniğini, q-swiched lazerle silme tekniğine destekleyici, kombine tedavi olarak uyguluyoruz" dedi.

"MERDİVEN ALTI YERLERDE YAPTIRMAYIN"

Kaş kontürü silme işleminin mutlaka güvenilir kliniklerde yapılmasının önemine değinen Çetinkaya, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde, yetkisiz kişilerce yapılan uygulamaların da riskli olduğunu belirterek uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.


- İstanbul
Çetinkaya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Eski kaş kontörü silme işlemini merdiven altı yerlerde yaptırmayın' - Son Dakika
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