Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa -... - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa -... - Son Dakika Spor

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa -...

6 saat önce

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi.

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa -..., System.String[]

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Bilgin, saha içine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Denizlispor, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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