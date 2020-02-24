Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi

6 saat önce

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi.

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin kalp krizi geçirdi, System.String[]

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Bilgin, saha içine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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