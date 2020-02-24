Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

21 dakika önce

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Bilgin'in hastaneye kaldırılmasını Kasımpaşalı futbolcular endişeyle izledi.

Denizlispor, Kalp Krizi, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocuklara idmanda kafa vurmak yasaklandı
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursel Bilgin maç sırasında kalp kriz geçirdi Son Dakika: Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Ozan Tufan, Crystal Palace yolcusu

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]