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Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti
6 saat önce
Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, vefat etti.
Lacivert-beyazlı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçının ikinci yarısında tribünde rahatsızlanan ve kalp krizi şüphesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, hayatını kaybetti.
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