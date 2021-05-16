Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, İstanbul'da vefat etti - Son Dakika

Eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keskin'in cenazesi, yarın Ümraniye'deki Hekimbaşı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yeni Türkiye Partisinden (YTP) 1961 genel seçimlerinde, Anavatan Partisinden de (ANAP) 1987 seçimlerinde Kastamonu Milletvekili seçilerek, TBMM'de yasama çalışmalarına katılan Keskin, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yaptı.

Hüseyin Sabri Keskin, evli ve 2 çocuk babasıydı.