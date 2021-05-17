Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin'in vefatı - Son Dakika

Cenaze ve yakınlarından detaylar
Cenaze namazının kılınması
Eski Kastamonu Milletvekili Hüseyin Sabri Keskin'in vefatı
İSTANBUL (AA) – Vefat eden eski Kastamonu milletvekili Hüseyin Sabri Keskin, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keskin'in için Ümraniye Hekim Başı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Keskin'in ailesi ve yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Keskin, Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Kaynak: AA
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