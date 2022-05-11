Eski Katalonya başkanı Torra, ikinci kez kamu görevinden men cezası aldı - Son Dakika
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Eski Katalonya başkanı Torra, ikinci kez kamu görevinden men cezası aldı

11.05.2022 15:08
Eski Katalonya başkanı Torra, ikinci kez kamu görevinden men cezası aldı

İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya özerk yönetiminde 2018-2020 yıllarında hükümet başkanı olan Quim Torra, devlet kurumlarına itaatsizlikten ikinci kez hüküm giydi.

İspanya'da ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya özerk yönetiminde 2018-2020 yıllarında hükümet başkanı olan Quim Torra, devlet kurumlarına itaatsizlikten ikinci kez hüküm giydi.

Barselona Mahkemesi, Nisan 2019'da yapılan erken genel seçimler döneminde, Merkez Seçim Kurulunun kararına uymayarak Katalonya başkanlık binasına astırdığı "Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmadığı gerekçesiyle Torra'ya 15 ay kamu görevinden men cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Torra'nın 8 ay boyunca günlük 100 avro para cezası ödemesini karara bağladı.

Torra, aynı olaydan dolayı Yüksek Mahkeme tarafından Eylül 2020'de 1,5 yıl kamu görevinden men cezası almış ve o dönem Katalonya hükümet başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Söz konusu pankartı, "ifade özgürlüğü" olarak savunan ve hakkındaki yargı süreçlerini "saçmalık" olarak yorumlayan Torra, geçen sefer olduğu gibi bu davaya da katılmadı.

Torra, yaptığı yazılı açıklamada, Katalanlara "kendilerini hapseden özerk yönetim mantığını terk etmeleri, küçük düşürücü mahkeme kararlarını ve baskıları önlemek için İspanya'dan ayrılmalarını sağlayacak yola geri dönmeleri" çağrısını yaptı.

"Tek yol bağımsızlık." diyen Torra, "İspanyol hükümetinin kendilerini kandırdığını, cezalandırdığını, casus yazılımlarıyla dinlediğini, zulmettiğini ve ekonomik dar boğaza ittiğini, bağımsızlık referandumu tanınmadan diyalog masasından söz edilemeyeceğini" savundu.

Eski Katalonya başkanı, İspanyol mahkemelerinin kararlarına Avrupa mahkemelerinde itiraz edeceğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Katalonya başkanı Torra, ikinci kez kamu görevinden men cezası aldı - Son Dakika


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