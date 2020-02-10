Eski Katar Başbakanından "İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak" iddiası - Son Dakika
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Eski Katar Başbakanından "İsrail ile Araplar arasında saldırmazlık anlaşması imzalanacak" iddiası

1 saat önce

Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, "Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanacağını" iddia etti.

Eski Katar Başbakanından

Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, "Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanacağını" iddia etti.

Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulunan Şeyh Hamed, sözde Orta Doğu barış planının ilanı sonrasında gelecek adımın, İsrail ile Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve muhtemelen Fas'ın aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanması olacağını belirtti.

Şeyh Hamed, sonuçları belli olan bir saldırmazlık anlaşmasının imzalanmasından doğacak adil bir barışa kendisinin de karşı olmadığını aktardı.

Ürdün ve Mısır'ın dışında Arap ülkelerinin İsrail ile henüz resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Arap ülkelerinin, Washington'a sözde barış anlaşmasına yönelik olumlu tavır takınacakları konusunda söz verdiklerine dikkati çeken Şeyh Hamed, ancak medya nedeniyle bunu yerine getiremediklerini vurguladı.

Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, bu verilen vaatlerle Arap ülkelerinin ABD'ye yakınlaşmayı hedeflediğini ancak Arap Birliği'ndeki çoğunluktan dolayı sözde anlaşmanın atıl duruma düşürüleceğinden emin olduğunu kaydetti.

İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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