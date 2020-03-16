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Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan...
6 saat önce
Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:18 Kaynak: AA
Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
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