Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi - Son Dakika

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi

6 saat önce

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına...

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi

DİYARBAKIR - Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi

Keziban Yılmaz, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı         
21:06
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı         
17:26
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi         
15:53
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 01:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]