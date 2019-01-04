Son Dakika Haberleri: Eski Kayınbiraderini Sokak Ortasında Vuran Şüpheli Yakalandı

Eski Kayınbiraderini Sokak Ortasında Vuran Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

Gaziantep'te eski eşinin ağabeyini tabancayla vurarak kaçan Kaya O. yakalandı.

Eski Kayınbiraderini Sokak Ortasında Vuran Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te eski eşinin ağabeyini tabancayla vurarak kaçan Kaya O. yakalandı.

Gaziantep'te 10 yıldır evli olduğu S.Ö 'den 2 sene önce boşanan Kaya O., 2 çocuğunu görmek için gittiği evin önünde S.Ö.'nün ağabeyi B.Ö. ile tartıştı. Kaya O. belinden çıkardığı tabanca ile eski kayınbiraderini sokak ortasında vurarak olay yerinden kaçtı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın faili Kaya O.'yu yakalamak için harekete geçti. Kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri çerçevesinde Kaya O.'nun izini sürdü. Şahsın iş yerinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon ile Kaya O.'yu yakalayarak olayda kullandığı tabancayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Kaya O., emniyette sorgulandıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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