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ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI - Son Dakika

ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI

07.02.2022 16:37

KARAMAN'da Ahmet G. (65), yolda yürürken karşılaştığı eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. tarafından dövülüp, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

KARAMAN'da Ahmet G. (65), yolda yürürken karşılaştığı eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. tarafından dövülüp, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G., yolda yürüdüğü sırada eski damadı Akif Y. ve onun kardeşi Halit Y. ile karşılaştı. Aralarından çıkan tartışmanın büyümesiyle Akif Y. ve Halit Y., Ahmet G.'yi dövüp, sol bacağından da bıçakla yaraladı. Ahmet G., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Akif Y. ve kardeşi Halit Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI

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Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ KAYINPEDERİNİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE DÖVÜP BIÇAKLADI - Son Dakika
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