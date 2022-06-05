Eski kayınpederini öldürdü

Sinop'ta eski damadının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, Gerze ilçesi Çırnık köyü Çavdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. (40), eski eşinden olan çocuklarını görmek için kayınpederinin evine gitti. Burada eski kayınpeder Mustafa Başcan (57) ile eski damat İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından İbrahim B., Mustafa Başcan'ı ruhsatsız tabanca ile vurdu. Ambulansla Gerze Devlet Hastanesine kaldırılan Başcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP