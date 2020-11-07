Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı

07.11.2020 09:44
Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı, System.String[]

Son dakika haberine göre Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah'ın tedavisi başladıSİNOP'ta, geçen yıl tartıştığı eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulup felç kalan Emrah Arslan'a (24), yardım eli uzandı.

Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah'ın tedavisi başladı

SİNOP'ta, geçen yıl tartıştığı eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulup felç kalan Emrah Arslan'a (24), yardım eli uzandı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi uygulanmaya başlanan Arslan, şimdi yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.Kentte, esnaf olan Emrah Arslan, 30 Aralık 2019'da, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi. Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Çakar, tabancayla ateş ederek Arslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çakar, tutuklandı. Hastanede yaklaşık 3 aylık tedavisinin ardından taburcu olan Arslan, gördüğü tedaviyle yaşama tutundu ancak belden aşağı felç kaldı. Erfelek ilçesinde ailesiyle yaşayan 2 çocuk babası Arslan'a, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yardım elini uzattı. Fizik tedavisine başlayan Arslan, şimdi yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.'GEREKLİ TÜM TETKİKLERİ YAPILDI?Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin başladığını ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Muharrem Doğan, 'İlk yaralanma sonrasında boyun ve aşağısındaki bölgelerinde tamamen bir güç kaybı ve duyu kaybı mevcuttu, zaman içerisinde bir miktar toparlama yaşadı. Şu an sadece bel ve aşağısındaki kat kısımlarında kas gücü kaybı mevcut, his kaybı mevcut. Ayrıca uzun süre yatmasına bağlı olarak sırtında bası yaraları var. Şu an hastanemizde tedavi altında ve 3 gündür gerekli tetkikleri yapıldı. Enfeksiyon ve sırtındaki bası yaralarına bağlı olan tedavisi tamamlanmak üzere. Öncelikli amacımız; Emrah'ı, fizik tedaviden tamamen fayda görebileceği bir hale getirmek' şeklinde konuştu.'ETKİN BİR FİZİK TEDAVİSİ UYGULANACAK?

Tedavinin uzun ve meşakkatli olduğunu belirten Doğan, 'Kaslarını pasif hareketlerle kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Fizyoterapistlerimiz, fizik tedavi uzmanlarımız ve psikiyatri hekimlerimiz kontrolünde tedavisi sürüyor. Fizik tedavi ihtiyacı haricindeki tıbbi problemlerini çözmek ile uğraşıyoruz. Emrah'ı, fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki tedavisi bittikten sonra Emrah'ı bir üst merkeze yerleştireceğiz. Orada daha etkin bir fizik tedavisi uygulanacak. Fiziksel aktivitelerine dönmesi yönünde tedavisine başlanıldıktan sonra tekrardan biz kendi bünyemizde hastamızı kabul edeceğiz' dedi.


Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı
Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı
Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı
Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı

Mustafa Kemal Atatürk, Fizik Tedavi bölümü, Sinop, Emrah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Silahlı saldırı sonrası felç olan Emrah?ın tedavisi başladı - Son Dakika


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