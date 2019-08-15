Son Dakika Haberleri: Eski Kaymakam Fatih Sayar, Evciler'i ziyaret etti
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Eski Kaymakam Fatih Sayar, Evciler'i ziyaret etti

8 dakika önce

Evciler ilçesinde geçmişte 3 yıl kaymakamlık yapan eski Kaymakam Fatih Sayar, ilçe Kaymakamı Abdullah Yüksel'i ziyaret etti.

Eski Kaymakam Fatih Sayar, Evciler'i ziyaret etti, System.String[]
Evciler ilçesinde geçmişte 3 yıl kaymakamlık yapan eski Kaymakam Fatih Sayar, ilçe Kaymakamı Abdullah Yüksel'i ziyaret etti.
Sayar, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Evciler'i her zaman çok sevdiğini ifade eden Sayar, "Burada bir çok güzel anılarımız, hizmetlerimiz oldu. Evciler halkı gerçekten de çok samimi ve sıcak insanlar. Burada bulunduğum süre zarfında en iyi hizmeti sunduk." dedi.
Yüksel de, eski Kaymakam Fatih Sayar'a ziyaretin sonunda bir tablo hediye etti.
Evciler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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