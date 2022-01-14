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Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika

Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava

14.01.2022 09:25
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava

FATİH'te sahte 71 bin 100 dolar ile yakalanan eski Kaymakam Erdoğan Bayrak'ın da arasında bulunduğu üç şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FATİH'te sahte 71 bin 100 dolar ile yakalanan eski Kaymakam Erdoğan Bayrak'ın da arasında bulunduğu üç şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, parada sahtecilik suçlarıyla ilgili olarak 26 Eylül 2021 tarihinde emniyetin Fatih'te yaptığı çalışmada ortaya çıkmıştı. Polis, Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 22.45 sıralarında dörtlü ışıklarını yakarak duran araçta şoför Yusuf Arslan'ın (62) panik halde ve tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenerek aracı takibe aldı. Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın (37) aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi. Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

SAHTE PARADAN HABERSİZ OLMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın ifadesinde, paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, şüphelilerin Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi. Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.


- İstanbul
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Yusuf Arslan, Polis, Fatih, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava - Son Dakika
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