Eski kaymakamlarını unutmadılar

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu bir önceki görev yeri olan Konya Doğanhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Çoban, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Cem Üresin ve Ziraat Odası Başkanı Celal Mete ziyaret etti.



Doğanhisar'da 2017 yılında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında başlatılan, akabinde 2018 yılında kurulan Tarımsal Kalkınma Koopreratifi üzerinden devam eden kültür mantar yetiştiriciliği projesinin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade eden Kaymakam Abbasoğlu, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Doğanhisar İlçe Tarım Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı, yaptıkları açıklamada, "Kooperatifin kurulmasına ve Doğanhisar ilçesinde kültür mantarı tesisinin üretim yapmasına öncülük eden ve birçok kişiye iş imkanı sağlayan Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Dumlupınar ilçesindeki görevlerinde başarılar diliyoruz" dediler. - KÜTAHYA