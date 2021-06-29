Eski Kayseri savcısına FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi - Son Dakika

Meslekten ihraç edilen eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Cemalettin Uçar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uçar ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Uçar, FETÖ ile örgütsel bağının bulunmadığını öne sürdü.

İddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını belirten Uçar, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını, isminin yazışmalarda geçtiği iddiasının ise tutarsız olduğunu öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Uçar, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre sanık Uçar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.