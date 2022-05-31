Eski Kerkük İl Meclis Başkanı hakkında 6 yıl hapis kararı

Irak'ta Kerkük vilayetinin eski İl Meclis Başkanı Rebvar Talabani 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Federal Kerkük İstinaf Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce görevi kötüye kullanma ve çeşitli davalardan dolayı Talabani hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yargılama sonucunda Talabani'ye 6 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.

Mahkemenin mal varlığına el koyma kararının yanı sıra Talabani'ye ülke dışına çıkış yasağı da getirildiği kaydedildi.

Kararlara itiraz yolunun açık olduğu belirtilen açıklamada, Talabani'nin güvenlik güçleri ya da adli mercilere teslim olması istendi.

Eski Kerkük İl Meclis Başkanı Rebvar Talabani hakkındaki çeşitli davalar kapsamında görevi kötüye kullanmanın yanında 25 Eylül 2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referandumun Kerkük'te yapılmasına izin vermesi suçlaması da yer alıyordu.

IKBY'nin gayrimeşru bağımsızlık referandumunun ardından Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş, Peşmerge güçleri IKBY'ye çekilirken Rebvar Talabani de Kerkük'ü terk etmişti.