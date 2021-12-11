Eski KESOB Başkanı Kenan Kerimoğlu vefat etti - Son Dakika

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) eski başkanlarından Kenan Kerimoğlu (57) hayatını kaybetti.

Kısa süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve Kırşehir'deki tedavisinin ardından 15 gündür Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisine devam edilen Kerimoğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi Kırşehir'e getirilen Kerimoğlu için KESOB Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kerimoğlu'nun sevilen bir esnaf olduğunu ve vefatından büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, ailesine ve tüm esnaf teşkilatına başsağlığı diledi.

Daha sonra Kerimoğlu'nun cenazesi Ahi Evran Camisine getirildi. Oğlu Kürşat Kerimoğlu ve kardeşi Mustafa Kemal Kerimoğlu, taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kerimoğlu'nun cenazesi Aşıkpaşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Bahamettin Öztürk ile çok sayıda kişi katıldı.

15 gün önce annesini kaybeden üç çocuk babası Kerimoğlu, iki dönem KESOB başkanlığı yaptı. Kerimoğlu, son 25 yıldır da Elektrik Teknisyenleri ve Esnafı Odası'nın başkanlığını yürütüyordu.