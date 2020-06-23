Eski Kırgız lidere yolsuzluktan 11 yıl hapis cezası
Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.
Kırgızistan'ın eski devlet başkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı şekilde cezaevinden tahliye edilmesiyle suçlanıyordu.Aziz Batukayev daha önce silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan hapis yatarken, kanser hastalığının ölümcül bir seviyeye gelerek ömrünün az kaldığı gerekçe gösterilip tahliye edilmişti. Batukayev'in tahliyesinin 2013 yılında gerçekleşmesine rağmen, Moskova'ya hala hayatta olduğu ifade edildi.
GEÇEN YIL KALDIĞI VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetlerin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan evinde gözaltına almak için operasyon düzenlemişti.
- Kırgızistan
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:16 Kaynak: DHA
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