Son Dakika Haberleri: Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi
Son Dakika Güncel Haber

Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi

1 saat önce

Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasıyla ifade verdi.

Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi, System.String[]
Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasıyla ifade verdi.
Kırgızistan Başsavcılığınca açılan davada, Babanov'un, hakkındaki suçlamaya ilişkin Milli Güvenlik Devlet Komitesi Soruşturma Bölümü'nde ifadesi alındı.
Babanov, yaklaşık 5 saat süren ifadesinin ardından gazetecilere, suçsuz olduğuna ve aklanacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kasım 2017'de Rusya'ya giden Babanov, 9 Ağustos'ta ülkesine dönmüştü.
Seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalışmakla suçlanan Babanov'un adı, Kırgızistan Bankası'nın hisseleriyle ilgili süren soruşturma dosyasında da tanık olarak yer alıyor.
Babanov, 2011-2012 yıllarında Başbakanlık görevinde bulunmuştu.
Kırgızistan, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın detayları belli oldu
İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile telefonda görüştü Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]