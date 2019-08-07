Son Dakika Haberleri: Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından...
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından...

1 saat önce

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından..., System.String[]
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:34 Kaynak: AA
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