Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından...
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:34 Kaynak: AA
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