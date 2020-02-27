Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev hakkındaki iddianame tamamlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da polisin operasyonuyla geçen yıl 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve destekçileri hakkında iddianame hazırlandı.

Kırgızistan Başsavcılığının açıklamasında, Milli Güvenlik Devlet Komitesi bünyesindeki nezarethanede tutulan Atambayev ve 13 kişi hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Başsavcı Ötkürbek Djamşitov tarafından onaylanan iddianamede, Atambayev ve destekçilerinin, "iktidarı ele geçirme teşebbüsü", "güvenlik temsilcisini tehdit etmek", "savcının işine engel olmak", "rehin tutmak", "kitlesel olay çıkarmak", "cinayet", "cinayete teşebbüs", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silaha el koymak veya çalmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünce yürütülen ve "7-8 Ağustos'taki Koy-Taş olayları" adı verilen iddianamenin, Bişkek İlçe Mahkemesine gönderildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Özel Harekat Ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturmada "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine, geçen yıl 7-8 Ağustos'ta operasyon düzenlemişti.



Eski Cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, 6 güvenlik görevlisinin rehin alındığı ileri sürülmüş, operasyonda bir özel harekatçı öldürülmüştü.

Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı aktarılan operasyonun başında bulunan bölge emniyet müdürü de kafasına aldığı darbe sonucu komaya girmişti.

Gözaltına alınan Atambayev'in evinde arama yapan polis, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmişti.

Daha sonra, Atambayev ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümü bloke edilmişti.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Alfa Özel Harekat Ekibi Başkan Yardımcısı Üsenbek Niyazbekov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla Atambayev'e cinayet suçlaması yöneltilmişti.