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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e suçlama

56 dakika önce

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören meclis araştırma komisyonu raporu kabul edildi.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e suçlama, System.String[]
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören meclis araştırma komisyonu raporu kabul edildi.
Meclis Basın Merkezinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla kurulan araştırma komisyonunun raporunun kabul edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre raporda, Atambayev hakkında, Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılması gibi suçlamalar yer aldı.
Raporun Meclis Genel Kuruluna sevk edildiği, raporun burada da kabul edilmesi halinde Atambayev hakkında dava açılabileceği belirtildi.
Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkez binası önünde 8 Haziran'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın yolsuzlukla mücadele politikasını eleştirerek yaşananlara göz yummakla suçladığı milletvekilleri için "sümüklüler" ifadesini kullanmıştı.
Milletvekilleri Atambayev'in hakaret içerikli konuşmasına tepki göstermiş, dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:00 Kaynak: AA
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