Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in yargı süreci başladı - Son Dakika

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve destekçileri hakkında 10 ayrı suçtan açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünce yürütülen ve "7-8 Ağustos'taki Koy-Taş olayları" adı verilen 14 sanıklı dava, Pervomay İlçe Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Duruşma salonunda, tutuklu Atambayev ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

İzleyicilere ve basına kapalı görülen ilk duruşmada, müdahil avukatların, mahkeme heyetinden uygun bir duruşma salonu talebinde bulunduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın 10.00'a erteledi.

Davada tutuksuz yargılanan Sosyal Demokrat Partisi milletvekili İrina Karamuşkina, Facebook'tan Atambayev'in duruşmadaki fotoğrafını paylaştı.

Atambayev'i ve sanıkları taşıyan araç konvoyu adliyeden çıkış yaparken, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık "Atambayev'e özgürlük" tezahüratında bulundu.

Atambayev, geçen sene gözaltına alınmıştı

Kırgızistan'da polisin operasyonuyla 8 Ağustos 2019'da gözaltına alınan Atambayev ve destekçilerinin "iktidarı ele geçirme teşebbüsü", "güvenlik temsilcisini tehdit etmek", "savcının işine engel olmak", "rehin tutmak", "kitlesel olay çıkarmak", "cinayet", "cinayete teşebbüs", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silaha el koymak veya çalmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Atambayev, Kırgızistan'ı 2011-2017'de yönetmişti.