Son Dakika Haberleri: Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev 'suçlu serbest bırakma' iddiasıyla hakim karşısına çıktı
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev 'suçlu serbest bırakma' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev'in yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasını sağladığı suçlamasıyla cuma günü hakim karşısına çıktı.

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev 'suçlu serbest bırakma' iddiasıyla hakim karşısına çıktı, System.String[]

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, mafya lideri Aziz Batukayev'in yasalara aykırı şekilde serbest bırakılmasını sağladığı suçlamasıyla cuma günü hakim karşısına çıktı.


Atambayev'in avukatı Sergei Slesarev, yolsuzluk ve görevi kötü kullanma suçlamaları ile gözaltında olan ve ön duruşmalara katılmayı reddeden Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı'nın cuma günü mahkemeye çıkarıldığını duyurdu. Duruşmanın basına kapalı yapıldığını aktaran avukat, Almazbek Atambayev'in duruşma boyunca sessizliğini bozmadığını ve hakimin hiçbir sorusuna yanıt vermediğini söyledi.

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Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:26 
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