Eski Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov zatürreden yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov zatürreden yaşamını yitirdi

Kırgızistan'da eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov zatürreden hayatını kaybetti.

Kırgızistan'da eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov zatürreden hayatını kaybetti.

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Milletvekili Kojobek Rıspayev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çınıbay, mekanın cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine güzel bir insanımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.


Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kırgızistan'da ilk koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği günden beri zatürreden 200 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi Tursunbekov, 2016-2017 yılları arasında Meclis Başkanlığını yapmıştı.


Tursunbekov kimdir?


Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinin Can-Bulak köyünde 1960 yılında dünyaya gelen Tursunbekov, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kırgızistan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde öğrenim gören Tursunbekov, meslek hayatına edebiyat dergisi "Kırgızistan"da yayın yönetmeni olarak başladı.

Tursunbekov, 1989-1992 yılları arasında mezun olduğu üniversitede Gazetecilik ve Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı, 1993-1997 yıllarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında (TİKA) uzman olarak çalıştı.


"Özgürlük" radyosunun Türkiye muhabirliği ve Kırgızistan sivil toplum örgütlerinin Türkiye temsilciliğini de yürüten Tursunbekov, 1997-2010 yıllarında, un ve makarna üretimini yapan Kırgız-Türk ortaklığındaki bir şirketin genel başkanıydı.


Tursunbekov, Kırgızistan İşadamları Derneği Başkanlığı, Bişkek Değirmencilik Şirketi Genel Müdürlüğü, DEİK Kırgız-Türk İş Konseyi Eş Başkanlığı görevlerinde de bulundu.


Kırgızistan'da 2010 yılında milletvekili seçilen Tursunbekov, 1999-2003 yılları arasında önemli devlet ödüllerine layık görüldü.

Şiir kitapları ve çok sayıda makalesi bulunan Tursunbekov, şair Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtlar" romanını Kırgızcaya tercüme etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 00:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov zatürreden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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