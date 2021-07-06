Eski Kırsalda Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), gerçekleştirdiği çalışmalar ile vatandaşların içme ve kullanma suyu sorununu çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son olarak yaptığı çalışmalar ile Tepebaşı İlçesi Yeniakçayır Mahallesi'nde sondaj kuyusu açtı. Sondaj sonrası verimli ve kaliteli suya ulaşan ekipler, bölgede geçtiğimiz yıllarda yaşanan su sorunlarının yeni su kaynağının mahalle hattına verilmesi ile bir daha yaşanmayacağının altını çizdi.

Ekipler, Odunpazarı Ayvacık Mahallesi'nde ise yeni içme ve kullanma suyu deposu yaparak mahalleye daha fazla su sağladı. Abonelik şartlarını sağlayan abonelerin kullanımına uygun hale getirilen yeni içme ve kullanma suyu deposunun, kapasitesi arttırılarak vatandaşların özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla mahallelerindeki su problemlerinin hızla çözüme kavuştuğunu belirten Yeniakçayır Mahallesi Muhtarı Ercan Taş ve Ayvacık Mahalle Muhtarı Ahmet Turhan Çelik, yapılan çalışmalardan dolayı başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere emek veren tüm personele teşekkür ettiler.