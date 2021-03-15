Yaşar Bahçeci'nin acı günü - Son Dakika

Cenaze namazına, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan , CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, merhumun ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. - KIRŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi