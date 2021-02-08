Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor - Son Dakika

Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor

08.02.2021 11:07

- Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor Evlerde kullanılmayan kitap ve kağıtlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor 200 kilograma kadar kitap getiren var Alınan roman ve hikayeler ihtiyacı olan okullara bağışlanacak Antalya'da bir kitabevi, kullanılmayan atık kitap...

- Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor

Evlerde kullanılmayan kitap ve kağıtlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

200 kilograma kadar kitap getiren var

Alınan roman ve hikayeler ihtiyacı olan okullara bağışlanacak

ANTALYA - Antalya'da bir kitabevi, kullanılmayan atık kitap ve kağıtları getirenlere, yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor. Kitabevi, kiloyla aldığı ve kullanılabilecek nitelikte olan kitapları ihtiyacı olan okullara bağışlayacak.

Kepez ilçesi Dokuma bölgesindeki Kitabevi, hem evdeki atık kitap ve kağıt parçalarını değerlendirmek hem de bir sosyal sorumluluk projesi için 'eskiyi getir istediğini götür' kampanyası başlattı. Öğrenci ve kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada, eskiyi getirenler yeni kitaplarını götürdü. Kitabevi, böylelikle evlerdeki atık kitapları değerlendirirken, sağlam olan hikaye ve romanları ise ihtiyacı olan okullara ulaştıracak.

"Evindeki biriken kitaplardan esinlendi"

Kitabevi sahibi Osman Yerebasmaz, 16 yıldır kitap sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Çocuklarım için aldığım kitaplar evde bir baktım dağ gibi olmuş. Koyacak yer bile kalmamış. Çöpe atmaya kıyamadık. Bu kitapları değerlendirmeye karar verdik. Bunu yaparken de sadece kendimiz için değil herkesin yararlanmasını istedik. Herkes evindeki çöpe atması gereken kitapları bize getirsin bizde onun yerine yeni kitaplar verelim. Gelen kitapların içinde hikaye ve romanları ihtiyaç sahibi okullara bağışlayacağız." dedi.

"Kitaba dönüştü"

Gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Yerebasmaz," Atılması düşünülen kağıtlar yeni kitaplara dönüştü. Vatandaşımız evinde nerde olursa olsun hurda niteliğindeki kullanmadığı bütün kitap, dergi gazete kağıdı da dahil getirip bizden yeni kitaplarını alabilirler."diye konuştu.

"Herkes yararlansın"

Getirilen kağıda kilogram başına ücret verdiklerini ifade eden Yerebasmaz,"100-200 kilogram kitap getiren oluyor. Bunun karşılığında kişi, çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri yada kitaplarını alabiliyor." dedi. Yerebasmaz, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yaptıkları uygulamadan tüm Antalyalıların yararlanmasını istedi.

"Güzel uygulama"

Evdeki kitaplarını getiren Turgut Arın, " Eşim evde temizlik yaparken her yerde kitap olduğunu farkettim. Bu kampanyayı da duymuştum. Ben kitap almayacağım ama bu kitapların ihtiyacı olana ulaşmasını istedim. İhtiyacı olan öğrencilerimiz kullanabilsinler, okumaktan zarar gelmez. Güzel bir uygulama."ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Elif Koca ise okuduğu kitapları getirdiğini yerine ise yeni kitaplar alacağını kaydetti.

Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor
Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor
Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor
Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor

Antalya, Kepez, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski kitapları kiloyla alıp yeni kitap ve kırtasiye malzemesi veriyor - Son Dakika


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