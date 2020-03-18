Eski kıyafetler öğrencilerin elinde bez bebek ve çantaya dönüşüyor - Son Dakika

Samsun'da lise öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında eski eşyaları bez bebek ve çantalara dönüştürüyor.

İlkadım ilçesinde bulunan Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında "Kendi oyuncağını kendin yap" etkinliği hayata geçirildi.

Okul yönetiminin desteğiyle geliştirilen çalışma kapsamında öğrenciler, görsel sanatlar dersinde plastik oyuncak ve bebeklere alternatif olarak eski çorap, kıyafet ve kumaşları bez bebek ile bez çantalara dönüştürerek kendi eşyalarını yapıyor.

Çalışma kapsamında öğrencilere el sanatları konusunda doğa sanatçısı Bahar Değirmenci destek sağlıyor.

Okul müdürü Mustafa Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin gelişimi ve geleceğe hazırlanmasında her türlü eğitimi önemsediklerini söyledi.

Günümüzde öğrencilerin her şeyi hazır olarak elde ettiklerini vurgulayan Dilek, bu kapsamda üretime yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin kendi kullanacakları eşyaları kendilerinin üretmesi için çalışma yaptıklarını dile getiren Dilek, bu sayede akademik ve zihinsel olarak da daha başarılı olacaklarına işaret etti.

Eğitimin tek taraflı, sadece test çözmek olmadığını, öğrencileri atölye çalışmalarına da yönlendirdiklerini aktaran Dilek, şunları kaydetti:

"Çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak istediğimiz öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, zihinsel ve sosyal olarak da geleceğe hazırlamak istiyoruz. Atölye çalışmaları ile çocuklarımızın gelişimine, öz güvenlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu çalışma ile çocuklar kendi bez bebeklerini yapıyor, bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Ortaya çıkardıkları eser sayesinde gözlerinin içinin gülmesi bizleri de mutlu ediyor."

"Öğrenciler el becerisini geliştiriyor"

Değirmenci de çalışma ile çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra kullanılmayan eşyaların da değerlendirildiğini belirterek, "Bu sayede öğrenciler el becerisini geliştiriyor, kendi eşyalarını yapıyor. Yaptıkları oyuncakları kardeşleri veya arkadaşlarına vererek paylaşmayı da öğreniyorlar." dedi.

Öğrenciler ise yaptıkları bebek ve çantalarla kendi eşyalarını üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bu sayede hem paylaşmayı hem de çevreyi korumayı öğrendiklerini ifade etti.