Son Dakika Haberleri: Eski Kıyı Emniyeti Binası Belediyeye Devredildi

Eski Kıyı Emniyeti Binası Belediyeye Devredildi

59 dakika önce

Gelibolu ilçesindeki eski Kıyı Emniyeti binasının mülkiyeti belediye devredildi.

Eski Kıyı Emniyeti Binası Belediyeye Devredildi, System.String[]
Gelibolu ilçesindeki eski Kıyı Emniyeti binasının mülkiyeti belediye devredildi.

Aynı yerde bulunan belediyeye ait lojman olarak kullanılan alan yolun ortasındaki kılavuzluk istasyonu ile yer değiştirildi. Lojmanlar yıkılarak, buraya yeniden kılavuzluk istasyonu yapıldı.

Binanın tamamlanması ve taşınmasından sonra, yol ortasındaki eski kılavuzluk istasyon binası, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri İsmail Durgun ve Bahattin Sevgi ile Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından imzalanan protokol ve devir işlemleri sonrası mülkiyeti yol ve meydan olmak şartıyla belediyeye geçti.


Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın yıkılıp yerine yol ve meydan düzenlemesi ile halkın kullanımına sunacaklarını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Mustafa Özacar, Gelibolu, Güncel
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