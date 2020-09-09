Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen... - Son Dakika

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'in Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu ve uzlaşma sağlanamadığı soruşturmada savcılıkça iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL