Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen... - Son Dakika

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'in Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu ve uzlaşma sağlanamadığı soruşturmada savcılıkça iddianame hazırlandı. İddianamede, Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:12 - Kaynak: İHA
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