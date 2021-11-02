Üye Girişi
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

02.11.2021 14:15

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'nin (22) rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açamayan polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi.

E.D. ile kocası A.D'nin bıçakla zorla içeride tutulduğunu gören ekipler, zor kullanarak A.Y'yi (37) etkisiz hale getirdi.

Şüpheli, kelepçe takılarak polis otosuna bindirildi.

E.D. ve A.D. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

A.Y'nin, E.D'nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

İstiklal Caddesi, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı 14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! 13:58 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu'ndan 13:54 Kılıçdaroğlu'ndan "Arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum" diyen Bahçeli'ye yanıt: Memnun oluruz, inşallah yaparlar
İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu 13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 13:12 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler 12:53 Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu 11:55 Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu

Son Dakika Haberleri
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:08 Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı! Hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında! Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!         
14:14
Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor         
14:01
Agüero artık sahalara geri dönemez! Agüero artık sahalara geri dönemez!         
13:55
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak İkametgahını ilçeye taşıyan öğrenciler, hamam ve fitness salonunu yüzde 50 indirimli kullanacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement