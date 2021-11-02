Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişiyi polis etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan kişi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'nin (22) rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açamayan polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi.

E.D. ile kocası A.D'nin bıçakla zorla içeride tutulduğunu gören ekipler, zor kullanarak A.Y'yi (37) etkisiz hale getirdi.

Şüpheli, kelepçe takılarak polis otosuna bindirildi.

E.D. ve A.D. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

A.Y'nin, E.D'nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.