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Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi

02.11.2021 14:38

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşı ile kocasını rehin alan adam, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde E.D. (39) isimli kadın ile eşi A.D'nin (22) rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kapıyı açamayan polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. E.D. ile kocası A.D'nin bıçakla zorla içeride tutulduğunu gören ekipler, zor kullanarak A.Y'yi (37) etkisiz hale getirdi.

ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ

Şüpheli, kelepçe takılarak polis otosuna bindirildi. E.D. ve A.D. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

A.Y'nin, E.D'nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi

Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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