Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı

21.04.2022 16:23
Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı

Ankara'da eski kız arkadaşını alıkoyarak cinsel saldırıda bulunan sanık Ceyhun Alkan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da eski kız arkadaşını alıkoyarak cinsel saldırıda bulunan sanık Ceyhun Alkan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve sanık Ceyhun Alkan'ın katılmadığı duruşmada, mağdur E.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, bir önceki celse dosyaya gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin tarafların beyanı alındı.

Mağdur E.Ö, sanık Ceyhun Alkan'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, bir dönem aynı evi paylaştıklarını söyledi.

Alkan'ın kendisini kıskandığı için sürekli şiddet uyguladığını öne süren E.Ö, bu nedenle sanıktan ayrıldığını anlattı.

Olay tarihinde sanığın isteği üzerine görüştüklerini belirten E.Ö, "Arkadaşlarımla yemek yediğim sırada Ceyhun yanımıza gelerek bana 'Karnım ağrıyor beni eve götürüp çorba yapar mısın?' dedi. Ben de bu teklifini kabul ettim ve eve gittik. Bu esnada kapıyı kilitleyip anahtarı aldı. Bana ağza alınmayacak küfürler etti, şiddet uyguladı ve cinsel saldırıda bulundu." iddiasında bulundu.

Sanığın kendisini öldüreceğini düşünerek arkadaşına polisi araması için mesaj attığını, bu şekilde sanıktan kurtulabildiğini ifade eden E.Ö, sanıktan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, adli tıp raporu, tanık ve mağdurun beyanları doğrultusunda duruşmaya gelmeyen sanığın tutuklanmasını kararlaştırdı.

Sanık hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı veren heyet, duruşmayı 29 Haziran'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanık Alkan'ın "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında yakalama kararı - Son Dakika


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