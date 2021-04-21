Eski kız arkadaşını 9 kez bıçaklayan sanık hakim karşısında - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi (22) 9 bıçak darbesiyle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ufuk Özel'in, 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ereğli Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Ufuk Özel, evine gittiği eski kız arkadaşı Çağla Çiçekçi'yi aralarında çıkan tartışma sonrası boğazını sıkarak bıçakladı. Çağla Çiçekçi, 9 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Evin penceresinden atlayarak canını kurtaran Çiçekçi, özel hastane gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Ufuk Özel ise tutuklandı. Ufuk Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel'in de şikayeti üzerine Çiçekçi hakkında, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ufuk Özel, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Duruşmada, Çağla Çiçekçi ve iki tarafın avukatları hazır bulundu. Ufuk Özel, Çiçekçi ile 2 yıldır ilişkileri olduğunu ve ev tutarak masraflarını karşıladığını söyledi. Olay günü eve davet edildiğini ileri süren Ufuk Özel, "Çağla'nın ev arkadaşı ile çarşıda buluştuk ve alışveriş yaptık. Ardından eve geldik. Evde önüme alkol koydu. Benden kuaföre gitmek için 200 lira istedi. Parayı kendisine verdim. Daha sonra aramızda bir tartışma çıktı. Tartışma çıkınca eve aldığım malzemeler ile verdiğim parayı geri istedim. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağla beni evden kovdu. Ben getirdiğim alışveriş malzemelerini almak için mutfağa gittim. O sırada Çağla bıçakla yaklaştı. 'Poşetleri alamazsın' diyerek bana doğru hamle yaptı. Bende bıçağı tuttum bu arada elimden bıçakla yaralandım. Kendisine 2- 3 tokat attım. Boğuşma anında sayısını hatırlamasam da Çağla'ya bıçak sapladım. Bıçaklandığı esnada, 'Ben seni çok seviyorum' deyince bende eylemime son verdim" dedi. Mahkeme başkanının 'Seni seviyorum demeseydi ne yapacaktın' sorusunu yönelttiği Ufuk Özel, "Yaptıklarım için pişmanım. Ben de kendisinden şikayetçi olmuştum ama şikayetçi değilim" diye konuştu.'KENDİMİ AŞAĞIYA ATTIM'Çağla Çiçekçi ise Ufuk Özel ile 2 yıl önce tanıştıklarını ancak sevgili olmadıklarını söyledi. Tanıştıklarının ilk ayında flört dönemi yaşadıklarını ifade eden Çiçekçi, şöyle dedi: "Ev arkadaşım Zeynep ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra eve geldiler. Birlikte alkol aldık. Eski konular açılmaya başlandı. Aramızda tartışma çıktı. Bana verdiği 200 lira kuaför parasını ve getirdiği eşyaları alarak evi terk etmesini istedim. Gitmek istemedi. 'Polisi arayacağım' deyince de gelerek boğazımı sıkarak beni masanın üzerine yatırdı. Ev arkadaşım Zeynep araya girdi ama onu itti. Ardından evin dışına çıkartarak kapıyı kilitledi. O ara bayılmışım. Kendime gelmeye başladığımda Ufuk bir kenarda elinde bıçakla ağlıyordu. 'Seni çok seviyorum' diyerek. Ufuk bir ara arkasını döndüğünde ise oturduğum ikinci kattaki camı açarak kendimi aşağıya attım. Şikayetçiyim."

Çağla Çiçekçi'nin ev arkadaşı Zeynep D., tanık olarak duruşmada ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Ufuk Özel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını sunması için ertelendi.