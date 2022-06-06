Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

06.06.2022 17:25
Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde çay ocağında oturan İ.D'nin (39) erkek arkadaşı E.L. ile başka masada oturan eski erkek arkadaşı E.A. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.A, ekmek bıçağıyla E.L'ye saldırmak istedi. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren İ.D. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yakalanan E.A, İlkadım Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü
Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eski kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement