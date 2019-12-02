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Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

6 saat önce

Adana'da bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti, System.String[]

Adana'da bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Leyla Boynukısa (29) ablasının evinde oturduğu sırada, eski erkek arkadaşı Yakup Erdem (30) konuşmak için geldi. Eve giren Erdem, Boynukısa'yı tabancayla vurarak öldürdü ardından aynı tabancayla intihar etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisine girdiğinde Boynukısa ile Erdem'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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