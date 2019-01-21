Eski Kız Arkadaşını Öldürmekten 16 Yıl 8 Ay Hapse Çarptırıldı

Antalya'da eski kız arkadaşı diş hekimini 5. kattaki balkondan atarak ölümüne yol açtığı iddiasına ilişkin açılan davada yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da eski kız arkadaşı diş hekimini 5. kattaki balkondan atarak ölümüne yol açtığı iddiasına ilişkin açılan davada yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yücel Düzenli, hayatını kaybeden Özgür Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Son sözü sorulan sanık Düzenli, suçsuz olduğunu savunarak, "Olayda yüzde bir bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabıyla yaşarım. Uyguladığım şiddet sonucu Özgür'ü itmem, atlaması ya da intihara yönlendirmem söz konusu olamaz." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığı, "olası kasıtla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayın oluş şekli, meydana geldiği zaman ve yer ile sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alan heyet, sanığın cezasını 20 yıla indirdi. Heyet, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak uyguladığı indirimlerle 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1 Şubat 2017'de 11 katlı binanın bahçesinde diş hekimi Özgür Özen'e ait ceset bulunmuştu. Özen'in 5. kattan atıldığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı Yücel Düzenli tutuklanmıştı.

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