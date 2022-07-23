ESKİ KIZ ARKADAŞINI TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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ESKİ KIZ ARKADAŞINI TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

23.07.2022 07:32

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Fatih Eryılmaz (34), eski kız arkadaşı Derya Tekin'i (29) tabancayla vurarak öldürüp, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Fatih Eryılmaz (34), eski kız arkadaşı Derya Tekin'i (29) tabancayla vurarak öldürüp, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evden silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde Fatih Eryılmaz ile Derya Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Eryılmaz'ın, tabancayla Tekin'i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi. Fatih Eryılmaz ve Derya Tekin'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Derya Tekin'in, erkek arkadaşı Fatih Eryılmaz'dan bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Fatih Eryılmaz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ KIZ ARKADAŞINI TABANCAYLA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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